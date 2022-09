Aktien Schweiz: Schwächer - Aber besser als befürchtet

Die Schweizer Aktienbörse kann sich am Mittwoch den negativen Vorgaben aus dem Ausland nicht ganz entziehen. Aber der hiesige Markt schlage sich erstaunlich gut, sagt ein Händler. Zwar trübten Zins- und Inflationssorgen weiterhin die Stimmung, vor allem nach dem Schock US-Inflationszahlen vom Vortag. Doch scheine der Markt inzwischen sehr viel Negatives bereits in die Kurse eingepreist zu haben, heisst es weiter. "Wir sprechen nun schon sehr lange über diese Themen", sagt ein anderer Börsianer. Zudem hätten SMI & Co im laufenden Jahr auch stärker korrigiert als die Wall Street. Am Vortag hatte die eine hohe Inflation die US-Aktien massiv unter Druck gesetzt.