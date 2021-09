Aktien Schweiz: Schwächer - Evergrande belastet wieder

Der Schweizer Aktienmarkt tritt nach drei freundlichen Tagen am Freitag wieder den Rückzug an. Damit steuert der SMI auf die vierte Verlustwoche in Folge zu. Die Stimmung sei nervös, aber keineswegs panisch, heisst es am Markt. Vor dem Wochenende und angesichts der schwelenden Krise des in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande wollten die Anleger keine Risiken eingehen und bauten die Positionen etwas ab. Zudem hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im September erneut etwas verschlechtert. "Man weiss ja nicht, was alles über das Wochenende noch geschieht", sagt ein Händler. "An Gewinnmitnahmen ist ja noch keiner verarmt."