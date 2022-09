Aktien Schweiz: SMI erobert mit anhaltender Erholung 11'000 Punkte zurück

Die Erholung an den Aktienmärkten setzt sich auch am Dienstag fort. Der SMI übersteigt an seinem dritten positiven Handelstag in Folge denn auch erneut die 11'000 Punkte Marke, die er vor knapp 2 Wochen unterschritten hatte. Insgesamt fehlten vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen am Nachmittag aktuell allerdings die Impulse. Zwar werde mit einem leichten Rückgang bei der Teuerungsrate gerechnet, ein Ende der straffen Zinspolitik bedeute das allerdings nicht, heisst es in einem Kommentar.