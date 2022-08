Aktien Schweiz: SMI ohne klar Richtung in ausgedünntem Handel

Der Schweizer Aktienmarkt kommt am Donnerstag nicht recht in Fahrt, was vor allem an den drei SMI-Schwergewichten liegt. Auf einen zaghaften Vorstoss ins Plus folgt recht schnell der Rückzug unter den Schlusskurs vom Vortag. Eine Handelsspanne von bislang etwa 70 Punkten untermauert, dass sich die Investoren aktuell nicht aus der Deckung wagen. Allerdings sei die Investorenschar auch angesichts der Ferienzeit recht stark ausgedünnt, was auch an den eher unterdurchschnittlichen Umsätzen zu sehen sei.