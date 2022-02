Aktien Schweiz: Über Tagestief schwächer - Ergebnisse belasten

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag - belastet von enttäuschenden Firmenresultaten - schwächer. Nach einem schwachen Start konnten die Verluste zuletzt aber etwas eingegrenzt werden. Allerdings lassen nachgebende US-Aktien-Futures eine schwächere Eröffnung an der Wall Street und damit auch hierzulande wieder etwas Druck erwarten. Am Vorabend hatte der Technologieriese Meta mit seinem Zahlenset die Anleger enttäuscht, was die Aktie nachbörslich massiv unter Druck gesetzt hatte. Dadurch habe sich die Stimmung wieder eingetrübt. "Meta könnte zum Stimmungskiller werden", sagte ein Händler.