Aktien Schweiz Vorbörse: Erholungsversuch nach Entspannung an Bondmärkten

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft klar fester. Damit zeichnet sich nach den Verlusten vom Donnerstag und vor allem Freitag ein Erholungsversuch ab. Die Vorgaben aus New York sind zwar uneinheitlich mit einem schwachen Dow Jones und einer Erholung der Tech-Werte. In Asien legen die wichtigsten Indizes zum Wochenbeginn klar zu. Gestützt wird das allgemeine Sentiment von einer Entspannung an den Bondmärkten. Ob diese nachhaltig ist oder nicht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen müssen. Die Meinungen in Marktkreisen gehen in dieser Frage etwas auseinander.