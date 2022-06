Aktien Schweiz Vorbörse: Fester erwartet - US-Jobdaten im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss dank positiven Vorgaben aus den USA fester erwartet. Unter den Erwartungen ausgefallene Konjunkturzahlen hätten die Hoffnung geweckt, dass die Inflation den Höhenpunkt erreicht haben könnte, sagt ein Händler. Dennoch werde vor dem langen Pfingstwochenende und den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten eine eher ruhige Sitzung. Zudem wird an der Londoner Börse wegen der Thronfeierlichkeiten auch am Freitag nicht gehandelt. "Viele Marktteilnehmer sind nicht da oder verabschieden sich vorzeitig ins Wochenende", sagt ein Börsianer.