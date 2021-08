Aktien Schweiz Vorbörse: Fester gesehen - SMI bei 12'500 Punkten

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch etwas fester gesehen. Dabei könnte der SMI die Marke von 12'500 Punkten in Angriff nehmen. Das Geschäft werde aber wohl eher ruhig verlaufen, wird doch am Abend das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht, heisst es am Markt. Davon erhoffen sich die Marktteilnehmer neue Hinweise auf den Zeitpunkt für den Ausstieg des Fed aus der extrem lockeren Geldpolitik. Daher dürften die Investoren hierzulande auf Spezialsituationen fokussieren und den Genfer Konzern Alcon, der am Vorabend seine Quartalszahlen veröffentlicht hat, besonders anschauen.