Aktien Schweiz Vorbörse: Festere Kurse erwartet

Die Schweizer Aktienbörse steuert auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu. Gemäss vorbörslichen Indikationen dürften die Kurse der hiesigen Beteiligungspapiere am Freitag fester starten. Unterstützung kommt dabei laut Marktteilnehmern aus den USA, wo die Aktienkurse am Vortag die Wende ins Plus geschafft hatten. Dabei haben laut Händlern starke Daten vom US-Arbeitsmarkt und eine Entspannung bei den Ölpreisen zur Erholung beigetragen. Zudem blickten die Anleger zuversichtlich der Bilanzsaison entgegen, die kommende Woche mit den Quartalsergebnissen der US-Grossbanken eingeläutet wird. Hierzulande hat die Luzerner Kantonalbank bereits als erstes Unternehmen das Quartalsergebnis veröffentlicht.