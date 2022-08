Aktien Schweiz Vorbörse: Festerer Start erwartet - Vorsicht vor Fed-Protokoll

Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte dank positiver Vorgaben von aus den USA und Asien fester gesehen. An der Wall Street hatten starke Quartalszahlen und Ausblicke der Handelskonzerne Walmart und Home Depot die Börsenstimmung beflügelt. An den Asien-Börsen gab es vor allem in Tokio und Hongkong Kursgewinne, getrieben von der Hoffnung auf weitere Massnahmen Chinas zur Stützung der eigenen Wirtschaft.