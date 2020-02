Aktien Schweiz Vorbörse: Fortsetzung der Erholung erwartet - SGS unter Druck

Die Schweizer Börse wird am Dienstag fester gesehen. Händler erwarten die Fortsetzung der Erholung, die am Vortag eingesetzt hatte. Dafür sprächen die Vorgaben aus Fernost sowie die auf eine freundliche Eröffnung an der Wall Street hindeutenden US-Aktien-Futures, heisst es am Markt. Die Risikoneigung der Anleger nehme wieder zu. Wie weit die Erholung aber reicht, werde sich noch zeigen müssen. Denn das Virus und die damit ebenfalls verbundenen Wachstumssorgen dürften die Anleger noch einige Zeit beschäftigen. "Die Anleger werden sich wohl trotz allem vorsichtig verhalten, was die Erholung ein wenig dämpfen dürfte", sagt ein Händler.