Aktien Schweiz Vorbörse: Freundliche Eröffnung erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag an seine leicht freundliche Vortagestendenz anknüpfen und mit Gewinnen in den Handel starten. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. So haben an der Wall Street zum Wochenstart vor allem Technologiewerte deutlich zugelegt. Die asiatischen Börsen haben den Staffelstab übernommen und tendieren ebenfalls fester. Händler machen dafür nicht zuletzt die Ölpreise verantwortlich, die am Dienstag weiter nachgeben. Zudem hat die Bank of Japan (BOJ) am Morgen ihre ultralockere Haltung verteidigt, was die Kurse ebenfalls stützte.