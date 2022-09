Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Auftakt für SMI erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Wochenstart ab. Damit würde der Leitindex SMI den insgesamt guten Vorgaben aus Übersee folgen. So hat die Wall Street am vergangenen Freitag erstmals seit Mitte August wieder ein Wochenplus erzielt. Die Investoren in Asien haben sich davon bereits inspirieren lassen und greifen bei Aktien ebenfalls zu. Allerdings sind zahlreiche Märkte wie etwa auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Südkorea wegen eines Feiertags geschlossen.