Aktien Schweiz Vorbörse: Hoffen auf Erholung - US-Jobdaten im Fokus

Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt bleibt von grosser Unsicherheit und Nervosität geprägt. Dennoch schöpfen Anleger zum Wochenschluss Hoffnung auf eine Erholung nach den jüngsten Verlusten. Nach fünf Tagen mit fallenden Kursen könnte es durchaus zu einer technischen Gegenbewegung kommen, heisst es am Markt. Dafür spricht unter anderem die Entwicklung an der Wall Street. Dort hat sich der Dow Jones am Vortag nach einem Schlussspurt noch ins Plus gerettet. Die Entwicklung der Märkte in Fernost ist dagegen durchwachsen. Dort schürt die anhaltend rigorose Coronapolitik Chinas weitere Konjunktursorgen und sorgt für Zurückhaltung bei den Anlegern.