Aktien Schweiz Vorbörse: Konsolidierung erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch zunächst leichter präsentieren. Im Verlauf sei aber eine Erholung nicht auszuschliessen, heisst es am Markt. Denn Konjunkturoptimismus und die einstweilige Entspannung am US-Anleihemarkt hatten an den US-Börsen am Dienstag eine Erholung eingeleitet. Zudem stimmten auch die Impffortschritte die Anleger zuversichtlich. Dennoch dürfte der Markt zunächst das aktuelle Kursniveau konsolidieren, sagt ein Händler. Bei 10'900 Punkten stosse der SMI auf starken Widerstand. Gestützt werde der Leitindex um 10'600 Punkten.