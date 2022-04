Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht freundliche Eröffnung erwartet

Nach dem starken Wochenstart dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag etwas zurückhaltender in den Handel starten. Am Vortag war der Leitindex SMI dank eines Endspurts am Ende auf Tageshoch aus dem Handel gegangen. Kursgewinne der drei Schwergewichte hatten ihn dabei massgeblich gestützt. Die Vorgaben aus Übersee sorgen aber auch am Dienstagmorgen für einen gewissen Rückenwind. An der Wall Street haben Investoren zum Wochenstart vor allem bei den Technologiewerten zugegriffen. In Asien tendieren die Märkte derweil uneinheitlich.