Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Verluste - Börsendebut von Alcon

Die Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft etwas schwächer. Im Fokus steht hierzulande das Börsendebut von Alcon, der von Novartis abgespaltenen Augenheilsparte. Dies wird die Gewichtung von Novartis innerhalb des SMI etwas reduzieren. Das allgemeine Börsenumfeld dürfte von Zurückhaltung geprägt sein, hiess es in Marktkreisen. Denn einerseits gelte es die guten Gewinne der vergangenen zwei Wochen zu verdauen und andererseits stünden in der zweiten Wochenhälfte verschiedene wichtige Ereignisse an.