Aktien Schweiz Vorbörse: Leichtes Plus zum Wochenstart

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft leicht fester. Die Stimmungslage mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, welcher unverändert die Fundamentaldaten aus der Wirtschaft überlagert, ist derzeit etwas gemischt. Sorgen bereiten den Investoren ein russischer Raketenangriff auf einen Militärübungsplatz nahe der Nato-Grenze in Polen sowie Berichte über einen Einsatz von Phosphorbomben. Einen leisen Hoffnungsschimmer gibt es durch neu angesetzte Gespräche. So wollen Unterhändler der Ukraine und Russlands in einem Online-Format miteinander sprechen.