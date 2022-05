Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer gesehen - Warten auf US-Zinsentscheidung

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag aufgrund negativer Vorgaben von der Wall Street schwächer erwartet. Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibe angespannt, heisst es. Denn der Ukraine-Konflikt sowie Inflations- und Konjunktursorgen machten den Märkten zu schaffen. Dazu kommen die Lockdowns in den chinesischen Grossstädten, die zu einer Verschärfung der Lieferengpässe führen könnten. Kein Wunder gaben am Freitagabend vor allem die Kurse an der US-Technologiebörse Nasdaq erneut deutlich nach. Daher könnte es für die Anleger passend zum Monatsbeginn opportun sein, dem Motto "Sell in May and go away" zu folgen", heisst es in einem Kommentar.