Aktien Schweiz Vorbörse: Sentiment bleibt angeschlagen

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft erneut schwächer. Damit zeichnet sich nach dem schwachen August mit einem Minus des Leitindex SMI von insgesamt 2,6 Prozent auch ein negativer Start in den September ab. Sollte sich das Bild bis Börsenschluss nicht ändern, wäre es der fünfte Verlusttag in Folge. Ähnlich sieht des Bild in den USA aus, wo der Dow Jones am Vortag den vierten Minustag hintereinander hingelegt hatte.