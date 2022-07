Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte leicht schwächer ins 2. Semester starten

Der Start in das zweite Semester dürfte am Schweizer Aktienmarkt am Freitag verhalten verlaufen. Am Vortag hatte der Leitindex SMI mit einem Minus von annähernd 17 Prozent ein sehr schwaches erstes Halbjahr beendet. Themen wie Inflations- und Zinsängste, der Krieg in der Ukraine und zunehmend Rezessionsängste sind die Belastungsfaktoren der ersten sechs Monate, die vorerst auch weiter das Geschehen bestimmen dürften. Sie haben auch an den übrigen Börsenplätzen weltweit für eine schwache Bilanz gesorgt. Die Vorgaben aus Übersee sind zum Wochenschluss denn auch erneut eher schwach. An der Wall Street haben die wichtigsten Indizes ihre Anfangsverluste zwar eingedämmt, in Asien sind die wichtigsten Börsen dagegen im Verlauf ins Minus gedreht.