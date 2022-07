Aktien Schweiz Vorbörse: SMI erneut schwächer erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt deuten die Indikationen zur Wochenmitte auf eine etwas tiefere Eröffnung hin. Damit folgt er zunächst dem Muster der vorangegangenen Tage, an denen der Leitindex SMI nach einem verhaltenen Start im späten Handel jeweils die Kehrtwende ins Plus gelungen war. Die Vorgaben aus Übersee sind eher gemischt. An der Wall Street hatten Anleger am Ende noch kalte Füsse bekommen und die Märkte ins Minus geschickt. In Asien legen die wichtigsten Märkte nach dem Rücksetzer vom Vortag moderat zu. "Der heutige Tag verspricht sich zu einem stürmischen Tag für die Märkte zu entwickeln, an dem es viele Gelegenheiten gibt, von möglichen Wellen überrollt zu werden", prognostiziert ein Händler.