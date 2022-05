Aktien Schweiz Vorbörse: SMI kaum verändert vor US-Arbeitsmarktdaten erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss kaum verändert in den Handel starten. Verglichen mit dem deutlichen Ausverkauf an der Wall Street dürften die hiesigen Verluste den aktuellen Indikationen zufolge damit moderat ausfallen. "Es ist nicht sofort ersichtlich, was der Auslöser für die gestrige Kehrtwende an den Märkten war, aber die Verluste schienen im Verlauf an Zugkraft zu gewinnen", fasst ein Händler zusammen. In Asien nehmen die Börsen die US-Vorgaben überwiegend auf und fallen teilweise ebenfalls deutlich zurück.