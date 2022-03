Aktien Schweiz Vorbörse: SMI knapp im Minus erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Notierungen knapp negativ in den Handel starten. Vor genau einer Woche waren die Finanzmärkte mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine in eine Phase erhöhter Unsicherheit und Volatilität eingetreten. Diese starken Schwankungen dürften das Marktgeschehen auch weiterhin dominieren, heisst es im Markt. Die Risikobereitschaft werde wohl erst dann wieder vollständig zurückkehren, wenn ein wirkliches Ende des Krieges in der Ukraine in Sicht sei, sagte ein Händler.