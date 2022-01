Aktien Schweiz Vorbörse: SMI knapp im Plus erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine knapp positive Eröffnung ab. Nach dem bislang eher verhaltenen Start in das neue Jahr wäre dies bestenfalls eine Stabilisierung, heisst es am Markt. Allein in der vergangenen Handelswoche hat der Leitindex SMI mehr als 2 Prozent eingebüsst. An diesem Montag bleibt die Wall Street wegen eines Feiertages allerdings geschlossen. In Asien tendieren die Märkte derweil zum Wochenstart uneinheitlich, wobei Konjunkturdaten aus China insgesamt freundlich bewertet werden.