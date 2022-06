Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit Auftaktgewinnen erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Dienstag auf Anschlussgewinne. Der Leitindex SMI war am gestrigen Montag nach einer weiteren verlustreichen Woche mit einem knappen Plus in diese neue Handelswoche gestartet. Die Vorgaben aus Übersee sind ebenfalls freundlich. In Asien überwiegen die Kursgewinne am Dienstagmorgen. In den USA waren die Börsen am Montag wegen eines Feiertages zwar geschlossen, die Futures auf die wichtigsten Indizes deuten aktuell jedoch auf eine freundliche Eröffnung hin.