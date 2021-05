Aktien Schweiz Vorbörse: SMI steuert auf Rekordhoch zu

Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörslichen Notierungen am Dienstag in der Eröffnungsphase auf einen neuen Allzeithöchststand zu. Nach dem langen Pfingstwochenende haben die europäischen Börsen einen leichten Aufholbedarf im Vergleich zu den amerikanischen, wo es am Pfingstmontag deutlich nach oben ging. Nachdem zuletzt die Inflationssorgen die Stimmung dominiert hätten, seien diese durch Aussagen verschiedener Akteure der US-Notenbank etwas gedämpft worden, hiess es etwa in einem Kommentar der Credit Suisse. Das Thema wird aber auch in naher Zukunft dominierend bleiben.