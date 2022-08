Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Wochenschluss knapp im Minus erwartet

Zum Wochenschluss werden die Investoren wieder vorsichtig. Das zeigt sich auch an den Indikationen für den Schweizer Aktienmarkt, die auf eine leicht tiefere Eröffnung hindeuten. Händler verweisen dabei auch auf die eher durchwachsenen Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street verloren am Vortag Dow Jones und Nasdaq nach dem hiesigen Börsenschluss kräftig an Terrain. In Asien wiederum tendieren die Märkte am Freitag uneinheitlich.