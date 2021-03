Aktien Schweiz Vorbörse: Tiefer - 11'000 SMI-Punkte wieder in Gefahr

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte - gemessen an den vorbörslichen Indikationen - am Dienstag mit tieferen Notierungen in den Handel starten. Die Marke von 11'000 SMI-Punkten könnte also schon bald wieder fallen. Die Indizes in Europa folgen somit den ostasiatischen Börsen, die unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten.