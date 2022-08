Aktien Schweiz Vorbörse: Weitere Kurseinbussen erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt wird auch am Dienstag nach negativen Vorgaben aus den USA und Fernost schwächer erwartet. Die Inflations- und Wachstumssorgen halten die Märkte weiter im Griff. Anleger befürchten, dass die US-Notenbank wegen der hohen Inflation weiterhin einen aggressiven Ton anschlagen könnte. Daher neigten sie vor dem Symposium der Notenbanker in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, auch verstärkt zu Verkäufen, heisst es am Markt. Ein sprunghafter Anstieg der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf über drei Prozent deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer mit einer aggressiveren Zinserhöhung im September rechnen.