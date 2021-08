Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert gesehen

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart wenig verändert gesehen. Die Vorgaben aus Asien sind zwar positiv. Die Marktbeobachter beurteilen die Kursgewinne in China aber vor allem als Reaktion auf die starken US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag. In den USA wurden im Juli mehr neue Stellen geschaffen als erwartet. Zudem wurden die Zahlen vom Vormonat noch nach oben korrigiert. "Das sind sehr gute Nachrichten. Aber damit nähern wir uns wohl dem Zeitpunkt, an dem die US-Notenbank Fed damit beginnen wird, den Fuss vom Gas zu nehmen und die Anleihenkäufe zu reduzieren", sagt ein Händler. Auch in der Schweiz gibt es gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Im Juli ist die Zahl der Arbeitslosen leicht zurückgegangen. Doch die Quote beträgt weiter 2,8 Prozent.