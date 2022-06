Aktien Schweiz Vorbörse: Zur Eröffnung leichte Gegenbewegung erwartet

Zur Wochenmitte dürfte der Schweizer Aktienmarkt zunächst zu einer leichten Gegenbewegung ansetzen. Am Vortag hatte der anhaltende Ausverkauf an den Finanzmärkten den SMI auf den tiefsten Stand seit Ende 2020 gedrückt. Die anhaltend hohe Inflation bringt die weltweiten Notenbanken unter Druck, die Zinsen zu erhöhen. Dies wiederum schürt Sorgen um eine mögliche Rezession. Die Vorgaben aus Übersee geben unterdessen keine klare Richtung vor. An der Wall Street schlossen Dow Jones und S&P 500 den fünften Tag in Folge im Minus. Die Börsen Asiens tendieren uneinheitlich.