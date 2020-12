SMI gerät nach EZB-Entscheid unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag tiefer geschlossen. Nach einem guten Beginn drehte das Leitbarometer SMI am Nachmittag im Anschluss an die Entscheide der Europäische Zentralbank (EZB) in die Verlustzone. Die Abgaben hielten sich jedoch in Grenzen. Die Beschlüsse der EZB seien in etwa so ausgefallen, wie man das habe erwarten können, hiess es im Handel. Einige Anleger hätten aber wohl auf eine noch stärkere Lockerung der Geldpolitik in der Eurozone gehofft. Schwache Daten zum US-Arbeitsmarkt und nach wie vor ungelöste Probleme rund um den Austritt Grossbritanniens aus der EU dürften auch belastet haben.