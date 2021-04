Wdh/Aktien New York Ausblick: Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid

(Im 3. Satz wurde der Dow-Stand berichtigt: 33 938) - An der Wall Street gibt es am Mittwoch an einem weiteren von der Berichtssaison geprägten Handelstag erneut keinen frischen Schwung. Der Dow Jones Industrial dürfte vor dem US-Zinsentscheid bei knapp unter 34 000 Punkten zunächst weiter auf der Stelle treten. Eine halbe Stunde vor dem Auftakt taxierte der Broker IG das Kursbarometer der Wall Street 0,19 Prozent schwächer auf 33 938 Punkte. Auch der technologielastige Nasdaq-100-Index wird etwas tiefer erwartet.