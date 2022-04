Wdh/Aktien New York: Tech-Werte ziehen an - Dow kaum verändert

(ausgefallener Buchstabe in Überschrift ergänzt) - Am US-Aktienmarkt sind am Montag Technologiewerte mit frischem Schwung in die neue Woche gestartet. Für Gesprächsstoff sorgten Rekordauslieferungszahlen des Elektroautobauers Tesla und der Einstieg des Tesla-Chefs Elon Musk bei dem Kurznachrichtendienst Twitter .