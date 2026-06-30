Allerdings ist die Staatspolitische Kommission des Ständerats (SPK-S) gespalten: Die Vorlage für die Verfassungsänderung nahm sie mit 7 zu 6 Stimmen an. Sie will klarstellen, dass der Zuwanderungsartikel in der Verfassung, der nach dem Ja zur SVP-Masseneinwanderungsinitiative in Kraft trat, in Bezug auf das geänderte Freizügigkeitsabkommen nicht zur Anwendung kommt.