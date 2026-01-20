Die Mehrheit der KVF-N will nun ebenfalls handeln und die Spitzenbelastung auf dem Nationalstrassennetz mit einer verkehrsabhängigen Durchfahrtsabgabe reduzieren, wie es in der Mitteilung hiess. Abgelehnt hat es die Kommission, das eingenommene Geld statt in den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) zu stecken.