Mit dieser Definition sei der Gegenvorschlag mit handelsrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz besser vereinbar. Beispiele für eine starke Beeinträchtigung des Wohlergehens von Tieren sind laut dem Bericht zur Vorlage die Haltung in Käfigen mit Gitterböden sowie die Jagd mit Tellereisen und Schlingenfallen.