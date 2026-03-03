Den Vorschlag des Bundesrates, für Vergleichsgespräche einen runden Tisch unter Leitung des Bundes einzusetzen, unterstützt die Rechtskommission zwar ebenfalls. Doch wie weit und unter welchen Voraussetzungen sich der Bund finanziell an Vergleichslösungen beteiligen soll, will die Kommission nicht im dringlichen Gesetz prüfen, sondern erst später und vertieft.