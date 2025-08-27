Mit einer Motion, die sie mit 19 zu 2 Stimmen bei 3 Enthaltungen verabschiedet hat, verlangt die Kommission vom Bundesrat eine ganzheitliche Revision des Postrechts, unter Berücksichtigung der Entwicklungen auf dem Postmarkt und der veränderten Bedürfnisse der Kundschaft. Zur Motion wird nun der Bundesrat Stellung nehmen, bevor sich der Nationalrat damit befasst.