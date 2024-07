In den Augen der Mehrheit der FK-S hätte die Umsetzung dieses Antrags so grosse finanzielle Auswirkungen, dass die Strategie an sich infrage gestellt würde. Dies habe die FK-S vermeiden wollen. Zudem sei betont worden, dass im IZA-Kredit auch die gesamte Ukraine-Hilfe integriert worden sei. Die Kommission werde ihre Erwägungen der Aussenpolitische Kommission des Ständerats (APK-S) zukommen lassen.