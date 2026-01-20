Experte: «Trend zur Berufsarmee ist gestoppt»

Die Kommission stützte sich bei ihren Empfehlungen auch auf Erkenntnisse aus einem europaweiten Überblick. «Der Trend zur Berufsarmee ist eindeutig gestoppt», sagte Feichtinger weiter. Es sei eine Wiederbelebung der Wehrpflicht zu erkennen. Ausserdem spielten vor allem in Skandinavien Frauen in der Armee eine immer wichtigere Rolle. Der Grundgedanke einer «gesamtstaatlichen Resilienz» sei erkennbar, hiess es. In Deutschland wird vor allem von konservativer Seite eine Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert./mrd/DP/jha