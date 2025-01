Mit 11 zu 2 Stimmen nahm die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerats (KVF-S) die Vorlage definitiv an, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Nach Vorliegen der Stellungnahme des Bundesrats geht das Geschäft an den Ständerat. Ziel der Vorlage ist, Teile der 2022 an der Urne gescheiterten Medienförderungsreform neu aufzugleisen.