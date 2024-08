Angesichts der heutigen Realität in der Arbeitswelt hielt die Mehrheit der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-N) eine Flexibilisierung des Arbeitsrechts für unabdingbar, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Die Vorlage will nicht nur den Bereich des Homeoffice sondern die Telearbeit generell regeln.