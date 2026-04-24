Derzeit ist der Versandhandel mit Heilmitteln grundsätzlich verboten. Sind bestimmte Voraussetzungen erfüllt und liegt ein Rezept eines Arztes oder einer Ärztin vor, sind aber Ausnahmen vom Verbot möglich. Wäre der Versandhandel erlaubt, trüge das laut der SGK-S zur Digitalisierung des Medikationsprozesses bei.