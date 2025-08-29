Dies, weil die Kommission nach Kenntnisnahme von neuen Finanzperspektiven der AHV festgestellt hat, dass die Umlagedefizite geringer ausfallen dürften als vom Bundesrat bei der Ausarbeitung der Botschaft erwartet worden war. Es brauche deshalb lediglich eine Übergangsfinanzierung. Auf die vom Bundesrat beantragte Kürzung des Bundesbeitrages an die AHV will die SGK-N verzichten.