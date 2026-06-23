Die Rentenkommission legt Kanzler Friedrich Merz und Arbeitsministerin Bärbel Bas heute ihre Vorschläge für einen Umbau der Altersvorsorge vor. Ein zentraler Punkt ist die geplante zusätzliche Kapitalsäule: Die Pflichtbeiträge zur Rente sollen schrittweise um bis zu zwei Prozent vom Einkommen steigen, zu gleichen Teilen getragen von Arbeitgebern und Beschäftigten. Davon soll Kapital aufgebaut werden, das angelegt wird. Durch die erwirtschafteten Erträge soll in Zukunft das Rentenniveau steigen.