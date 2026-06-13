Deal wäre «bittere Pille» für Netanjahu

Netanjahu war Medienberichten zufolge von Anfang an überzeugt, dass der von seinem Land zusammen mit den USA am 28. Februar begonnene Krieg gegen den Erzfeind Iran einen Machtwechsel in Teheran auslösen könnte. Nun würden ihm seine innenpolitischen Rivalen vorwerfen, Israel durch die Annahme von Trumps Friedensbedingungen zu einem «Vasallenstaat» gemacht zu haben, schreibt das US-Nachrichtenportal «Axios». Für Netanjahu wäre Trumps Abkommen mit Teheran denn auch eine «bittere Pille», titelte das Portal.