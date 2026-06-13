Irans Aussenminister Abbas Araghtschi schrieb zwar auf der Plattform X, dass eine Absichtserklärung zum Greifen nah sei. «Bis zur endgültigen Fertigstellung sollten sich die Medien mit Spekulationen über ihren Inhalt zurückhalten», fügte er jedoch hinzu. Beim Staatssender Irib zeigte er sich am Abend zuversichtlich, dass es in den nächsten ein oder zwei Tagen zu einer Unterzeichnung kommen könnte. Diese würde allerdings seinen Worten nach digital, also ohne ein persönliches Treffen, stattfinden.