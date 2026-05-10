Er freue sich nun darauf, mit den anderen Stadtratsmitgliedern «das Beste für die Stadt herauszuholen, die wir lieben». Ein gequältes Lächeln gab es hingegen bei SP-Finanzvorsteher Bopp. Er müsse die Enttäuschung zuerst verarbeiten. Gründe für seine Niederlage konnte er auf Anhieb nicht nennen.